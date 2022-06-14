Под Самарой 14-летний мальчик умер после посещения праздника на сельской площади

Правоохранители проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 10 июня 2022 года, на площади в одном из сел Волжского района произошло ЧП. Во время праздника там стало плохо 14-летнему подростку. К сожалению, спасти мальчика не удалось. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Парень вместе с приятелем сидел в деревянном музейном домике у площади. Они ели чипсы и пили энергетик. В какой-то момент подросток почувствовал боль с левой стороны груди и решил выпить обезболивающее, — рассказал собеседник.

Насколько известно, состояние мальчика продолжило ухудшаться. Ему вызвали скорую помощь. Однако родители решили сами довезти сына до больницы. Вскоре после поступления в лечебное учреждение подросток скончался. Точная причина гибели школьника пока не известна. Это предстоит установить экспертам. Правоохранители организовали по факту происшествия проверку.