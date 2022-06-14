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Общество14 июня 2022 9:35

На Самарскую область надвигается магнитная буря

Чувствительным жителям нужно подготовиться
Алена ПРОВКИНА
Восприимчивые горожане могут почувствовать головную боль

Восприимчивые горожане могут почувствовать головную боль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область надвигается 5-балльная магнитная буря. В среду, 15 июня 2022 года, чувствительным гражданам необходимо минимизировать риски.

По данным синоптиков my-calend, в день, когда придет сильная магнитная буря, восприимчивые горожане могут почувствовать сильную головную боль, перепады настроения и вялость. Жителям необходимо избегать нагрузок, стресса и проводить больше времени на свежем воздухе. Отмечают, что 16, 17 и 18 июня придет малая геомагнитная буря.

Сильные колебания ожидаются 24 июня 2022 года. Напомним, что не только магнитные бури испортят настроение местным жителям. В регионе в конце недели ожидается похолодание и грозы.