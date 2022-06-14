Тарифы на газ увеличат в Самарской области с 1 июля 2022 года

Проект нового приказа проходит антикоррупционную экспертизу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 июля 2022 года увеличат тарифы на газ. Об этом говорится в проекте приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона.

Согласно документу, этим летом оптовая цена на природный газ вырастет на 3%, тарифы на услуги по его транспортировке — на 3-5,9%. Розничные цены на газ, который поставляют жителям Самарской области, с 1 июля 2022 года проиндексируют на 101,96-103,5%.

Так, стоимость 1 кубометра газа для тех, у кого установлена газовая плита или газовый водонагреватель, составит 8,23 рубля (сейчас жители платят 7,99 рубля). Если в доме есть и плита, и газовый водонагреватель, то стоимость 1 кубометра будет равна 6,76 рубля. Для тех, кто использует природный газ для отопления дома, тариф составит 5 920 рублей (в расчете за 1000 куб. м).

Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. Предложения или замечания по документу будут принимать до 20 июня 2022 года.