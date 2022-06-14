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Общество14 июня 2022 13:21

Лечебный центр «Космос» продают под Самарой почти за 630 млн рублей

Владелец комплекса — крупное предприятие региона
Анастасия ФИЛАТОВА
ЛОЦ расположен в поселке Прибрежный

ЛОЦ расположен в поселке Прибрежный

Фото: Авито.

В Самарской области выставили на продажу лечебно-оздоровительный центр «Космос» (ЛОЦ). В его состав входят детский лагерь «Орленок» и санаторий-профилакторий. Владелец комплекса — крупное промышленное предприятие региона.

ЛОЦ располагается в поселке Прибрежный. Он находится в экологически чистом районе, в сосновом бору. Его площадь составляет 47 990 кв. м. В состав центра входят несколько зданий в 2-3 этажа.

Продавец хочет выручить за «Космос» довольно крупную сумму денег. Он оценил комплекс в чуть более 629 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».