В Самарской области появился новый асфальтобетонный завод

Установка обладает высокой технологичностью / Фото: правительство Самарской области

В июне на территории Кинеля заработал новый асфальтобетонный завод. Информацию сообщили в региональном правительстве.

По информации генерального директора дорожно-строительной кампании Олега Советкина, установка была произведена в России. Она сможет производить до 160 тонн асфальтовых смесей в час и обладает повышенной точностью дозирования компонентов. Кроме того, работа ведется на природном газе, а не мазуте. Это позволяет нанести меньший вред окружающей среде.

Установка сможет производить смеси типа А32НН, А16ВН, ЩМА16 и других. Контролировать их качество будут в современной лаборатории, размещенной на базе завода. Она обеспечена более 150 позициями оборудования. Отмечается, что работа в лаборатории уже по-настоящему кипит - специалисты ежедневно проводят до 25 тестов на входном и операционном контроле качества изготавливаемых асфальтобетонных смесей.