В Самаре вынесли приговор экс-главе УГООКН Владимиру Филипенко

Решение было вынесено 14 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 14 июня, суд вынес приговор экс-руководителю управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Владимира Филипенко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в подстрекательстве к совершению служебного подлога, сообщает СУ СК по Самарской области.

Следствием и судом было установлено, что Владимир Филипенко не включил в перечень ОКН объект, обладающий признаками культурного наследия - «Культурный слой города Самара XIX- начало XX века». По информации регионального следственного комитета, сделано это было для того, чтобы создать благоприятные условия для застройщика. Осужденный также велел своему подчиненному указать в отчете, что памятники археологии на участке отсутствуют, а саму землю можно использовать для строительства. В результате по поручению экс-руководителя в строительную организацию было направлено заключение о возможности проведения землеустроительных работ на указанных земельных участках.

В настоящий момент все площадки внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Самого Филипенко приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также не имеет права занимать определенные должности в течение 2 лет.

Отмечается, что приговор пока в законную силу не вступил.