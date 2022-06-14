В Самаре произошел пожар в одной из квартир на ул. Ново-Садовой

Подробности ЧП сообщили в ГУ МЧС по Самарской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 14 июня в областной столице произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, возгорание случилось в одной из квартир по улице Ново-Садовой, 159.
Сообщение о пожаре поступило в 18:34. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горели домашние вещи в квартире на площади 20 квадратных метров.
- Пожар был ликвидирован в 19:08. Для тушения было задействовано 8 единиц техники и 27 человек, - уточнили в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что семь человек самостоятельно покинули помещение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ранее в Самаре загорелось заброшенное здание на улице Осипенко. Пожар произошел рядом с новостройками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самаре произошел пожар в заброшке на улице Осипенко 8 июня 2022 года (подробности)