В Самаре произошел пожар в одной из квартир на ул. Ново-Садовой

Подробности ЧП сообщили в ГУ МЧС по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 14 июня в областной столице произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, возгорание случилось в одной из квартир по улице Ново-Садовой, 159.

Сообщение о пожаре поступило в 18:34. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горели домашние вещи в квартире на площади 20 квадратных метров.

- Пожар был ликвидирован в 19:08. Для тушения было задействовано 8 единиц техники и 27 человек, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что семь человек самостоятельно покинули помещение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ранее в Самаре загорелось заброшенное здание на улице Осипенко. Пожар произошел рядом с новостройками.

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