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Происшествия15 июня 2022 4:11

В Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа

ЧП случилось в Крутых Ключах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарцы услышали хлопок ночью / Фото: vk.com/life_samara

Самарцы услышали хлопок ночью / Фото: vk.com/life_samara

Ночью 14 июня тишину и покой самарцев потревожил сильный хлопок. Оказалось, что в одной из квартир в Крутых Ключах взорвался бытовой газ. Информацию сообщили очевидцы.

ЧП случилось на бульваре Ивана Финютина, 14. На место происшествия прибыли спасательные службы. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение поступило на пульт в 22:07. Взрыв газа не вызвал дальнейшего горения. Пострадавших и погибших нет, несущие конструкции остались целы.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.