Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2022 6:59

В Самаре мальчик попал в больницу после выстрела из игрушечного пистолета

К счастью, травма оказалась не очень серьезной
Анастасия ФИЛАТОВА
Пулька из игрушечного пистолета угодила в грудь ребенка

Пулька из игрушечного пистолета угодила в грудь ребенка

Фото: Архив "КП"

В минувшую субботу, 11 июня 2022 года, во дворе на улице Ново-Садовой в Самаре устроили стрельбу. «Огонь» открыла местная ребятня. Дети использовали игрушечный пистолет. И хоть он не представляет серьезной опасности, как настоящее оружие, без пострадавших не обошлось.

- Во время подвижных игр во дворе пострадал 11-летний мальчик. Ему попали в грудь из игрушечного пистолета. Ребенка на машине скорой помощи увезли в одну из городских больниц, - сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Медики диагностировали у школьника ушиб. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Информацию о случившемся передали правоохранителям. Они собрали материал проверки.