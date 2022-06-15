В Самаре мальчик попал в больницу после выстрела из игрушечного пистолета

Пулька из игрушечного пистолета угодила в грудь ребенка Фото: Архив "КП"

В минувшую субботу, 11 июня 2022 года, во дворе на улице Ново-Садовой в Самаре устроили стрельбу. «Огонь» открыла местная ребятня. Дети использовали игрушечный пистолет. И хоть он не представляет серьезной опасности, как настоящее оружие, без пострадавших не обошлось.

- Во время подвижных игр во дворе пострадал 11-летний мальчик. Ему попали в грудь из игрушечного пистолета. Ребенка на машине скорой помощи увезли в одну из городских больниц, - сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Медики диагностировали у школьника ушиб. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Информацию о случившемся передали правоохранителям. Они собрали материал проверки.