Под Самарой «Лада Веста» улетела в кювет и опрокинулась

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник, 14 июня, в 16:30 в Ставропольском районе случилась авария. Подробности происшествия сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

45-летний водитель «Лада Веста» ехал по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» в сторону Димитровграда. Мужчина не справился с управлением и улетел в правый кювет. В результате автомобиль опрокинулся. Самому водителю оказали помощь на месте ДТП, в дальнейшем он будет проходить амбулаторное лечение.

Правоохранители отмечают, что за последний год водитель «Весты» 6 раз нарушал правила дорожного движения. По данным инспекторов ГИБДД, после аварии он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.