В Сызрани глухонемой отчим через мессенджер развращал 16-летнюю падчерицу

Девушка заявила на отчима-извращенца в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 42-летнего глухонемого местного жителя заподозрили в развращении 16-летней падчерицы. Мужчина, общаясь с девушкой в мессенджере, внезапно решил показать, что у него скрывается под брюками.

— Все произошло утром 11 июня 2022 года. Отчим и падчерица общались при помощи языка жестов в мессенджере. В какой-то момент он продемонстрировал девушке свой обнаженный половой орган, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Насколько известно, девушка — уроженка Ульяновской области. В последнее время она жила вместе с отчимом и матерью в Сызрани. Мужчина ранее ни в каких преступлениях замечен не был. Он является инвалидом третьей группы.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Они собрали материал проверки.