Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 10:32

В Самаре расскажут, почему общественный транспорт ходит с перебоями

Этот вопрос станет темой программы «Горсреда» на радио «КП-Самара»
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалисты расскажут об изменениях в работе автобусов и трамваев

Специалисты расскажут об изменениях в работе автобусов и трамваев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 июня 2022 года, в эфире радио «Комсомольская правда» выйдет программа «Городская среда». Ее гостями станут заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин и представитель компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Специалисты расскажут, почему в Самаре снова перебои с автобусами и трамваями. Как изменилось расписание работы общественного транспорта этим летом. Как организованы дачные перевозки. Вернут ли автобусы муниципальному перевозчику. А также когда в Самаре построят транспортно-пересадочные узлы.

Начало программы «Городская среда» в 18:03. Послушать ее можно на 98.2 FM. Не пропустите.