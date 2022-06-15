В Самаре расскажут, почему общественный транспорт ходит с перебоями

Специалисты расскажут об изменениях в работе автобусов и трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 июня 2022 года, в эфире радио «Комсомольская правда» выйдет программа «Городская среда». Ее гостями станут заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин и представитель компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

Специалисты расскажут, почему в Самаре снова перебои с автобусами и трамваями. Как изменилось расписание работы общественного транспорта этим летом. Как организованы дачные перевозки. Вернут ли автобусы муниципальному перевозчику. А также когда в Самаре построят транспортно-пересадочные узлы.

Начало программы «Городская среда» в 18:03. Послушать ее можно на 98.2 FM. Не пропустите.