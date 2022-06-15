В Самаре сотрудникам в сфере перевозок не выплатили полмиллиона рублей

Сотрудники без денег больше года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководители организации в сфере перевозок не выплатили своим сотрудникам крупную сумму. Работники были без денег больше 5 месяцев.

По данным следствия, начальство не выплачивало заработную плату 6 сотрудникам с декабря 2021 года по настоящее время. Местные жители не получили более 500 тысяч рублей. Руководительница оставляла деньги на расчетных счетах для оплаты услуг поставщиков и подрядчиков, сообщает СУ СК России по Самарской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.