В Самаре бывший ректор ПГУТИ привлечен к административной ответственности

Мужчину оштрафовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшего ректора ПГУТИ привлекли к ответственности. В начале мая 2022 года на должность назначили Вадима Ружникова.

По данным прокуратуры Самарской области, обвиняемый привлечен к административной ответственности за нарушения условий предоставления субсидий. Поводом для возбуждения дела стали акты приемки выполненных работ. Теперь бывшему ректору назначили штраф в 10 тысяч рублей за расходование средств федерального бюджета.

Напомним, что экс-ректор ушел с должности из-за скандала. Депутат госдумы собирался обращаться в прокуратуру из-за некачественного ремонта общежитий. Многие работы были выполнены только «на бумаге».