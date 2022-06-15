В Самарской области отмечают высокую пожароопасность с 16 по 20 июня 2022 года

В лесах объявили пожароопасный режим Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области на смену дождей наконец-то пришло летнее тепло. Из-за резкого потепления в регионе объявили желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», получено штормовое предупреждение, с 16 по 20 июня в области отмечают высокий уровень пожароопасности лесов – 4 класс. Из-за сухой жаркой погоды возрос риск природных возгораний. Спасатели отмечают, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

Жителям запретили разводить костер в лесу и на территориях, граничащих с лесом. Не стоит поджигать сухую траву на полях. Лучше не бросать спички и сигареты, а также не использовать петарды и бенгальские огни на природе. Напомним, что отдохнуть в выходные получится на общественных пляжах. С 15 июня официально открылся купальный сезон.