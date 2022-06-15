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Общество15 июня 2022 13:25

В Самаре дорожники снимают асфальт на улице Физкультурной

На участке проводят ремонтные работы
Алена ПРОВКИНА
На участке продолжается ремонт. Фото: городская администрация

На участке продолжается ремонт. Фото: городская администрация

В Самаре на улице Физкультурной проводят ремонтные работы. Специалисты преступили к фрезерованию покрытия.

По сообщению городской администрации, на территории дорожного участка, расположенного в Советском, Кировском и Промышленном районах, продолжают ремонт «большими картами». Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в областном центре снимают старое дорожное полотно. Рабочие выравнивают продольные и поперечные профили, а также удаляют дефекты.

На данный момент, дорожники сняли полотно на площади в 23 тысячи кв.м. Осталось еще порядка 25 тысяч кв.м. Подрядная организация работает на объекте в круглосуточном режиме.