В Самаре 15 июня 2022 года полыхали надворные постройки на ул. Энтузиастов

Пожарные потушили огонь в течение получаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 15 июня 2022 года, неподалеку от Центрального автовокзала в Самаре произошел пожар. Огонь вспыхнул в районе дома № 109 по улице Энтузиастов.

— Вызов поступил в 14:21. На месте горели надворные постройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Подразделения работали по повышенному рангу — 1-БИС, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В тушении возгорания были задействованы 24 человека и 7 единиц техники. Они справились с огнем в течение получаса. Ликвидация была объявлена в 15:02. В результате пожара никто не пострадал. Из-за чего началось возгорание, пока не ясно. Это предстоит установить специалистам.