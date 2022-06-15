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Общество15 июня 2022 13:54

В Самаре планируют регулярно брать пробы воды у берега на общественных пляжах

В областном центре открыли пляжный сезон
Алена ПРОВКИНА
Вода и песок соответствуют нормам. Фото: городская администрация

Вода и песок соответствуют нормам. Фото: городская администрация

В Самаре в середине июня официально открыли купальный сезон. Специалисты планируют регулярно брать пробы воды у берегов общественных пляжей.

По данным городской администрации, до сих пор уровень воды в Волге не снизился до необходимой отметки. По этой причине многие пляжи еще не до конца оборудованы для жителей. Перед официальным открытием пляжного сезона провели экспертизу, которая показала, что вода и пляжный песок соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Отбор проб воды будут выполнять в еженедельном режиме. Жителей предупредили, что на данный момент вода в Волге холодная +14…+15 градусов. Погружаться рекомендуют не на длительное время.