Самарская область примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2022 году

Делегация из региона покажет свои проекты. Фото: Андрей Савельев

Делегация из Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым примет участие в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме. Регион представит ключевые проекты.

Специалисты покажут макет развития территории возле стадиона «Самара Солидарность Арена», продукцию АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», «Пегас-Агро», а также представят инсталляцию «Умная дорога». Посетители смогут виртуально прогуляться по национальному парку Самарская лука и попробовать себя в пуске-приеме средств очистки и диагностике на нефтепроводах. Отмечают, что участие в форуме создает новые возможности для региона. Инвесторы обращают внимание на проекты Самарской области - это помогает получить необходимые средства для развития и создания новых рабочих мест.

- На очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В этом году делегация региона планирует провести порядка 30 встреч. Представители обсудят дальнейшее сотрудничество с партнерами из Китая, Турции, Египта, Индии и других дружественных стран.