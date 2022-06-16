В Самаре в сквере Куйбышева появятся подвесные скамейки и новое освещение

В настоящий момент ведется укладка плиточного покрытия. Фото: администрация Самары

В областной столице продолжается благоустройство одного из любимых жителями мест города - сквера Куйбышева. Территорию приводят в порядок в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» - площадка вошла в число победителей рейтингового голосования.

Сквер Куйбышева расположен на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта. Согласно проекту, здесь появится новое плиточное покрытие, освещение и лавочки. Также запланирован ремонт газонов. Настоящим украшением территории станут необычные арт-объекты - подвесные скамьи.

В настоящий момент на объекте работает более 10 человек, ведется укладка плитки. По данным мэрии, работы идут с опережением графика. Согласно контракту, жители смогут полюбоваться обновленным сквером уже к 1 сентября 2022 года.