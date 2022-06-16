Самарцев попросили временно воздержаться от купания в Волге

Из-за подтопления пляжей специалисты не могут завершить работы по их подготовке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице 15 июня 2022 года официально стартовал пляжный сезон. Однако городская администрация просит жителей временно отложить купальные костюмы и повременить с походом на Волгу.

Как сообщили в мэрии, в Самаре продолжается период паводка. Красноглинский и Можайский пляжи, а также пляжи на Советской Армии, у Загородного парка и Барбошиной поляны все еще заполнены водой. В связи с этим специалистам пришлось приостановить работы на береговых местах отдыха.

- Как только береговая полоса освободится, городские службы закончат все необходимые работы: размещение буйков, водолазное обследование с промером глубин. После этого можно будет безопасно купаться и загорать. Просим отнестись к ситуации с пониманием, причины этих явлений не зависят от муниципалитета, - обращаются к жителям городские власти.

Администрация также просит горожан временно воздержаться от купания. Вода в Волге пока не успела прогреться - ее температура составляет всего 14-15 градусов.