В Самаре проект реконструкции Загородного парка подготовят за 40,7 млн рублей

Общественное пространство ждет масштабное преображение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги электронного аукциона на выбор подрядчика, который займется разработкой проекта реконструкции Загородного парка. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс прислали три компании. Одна из них планировала выполнить работы за 40,3 млн. рублей, вторая - за 39,5 млн. рублей, третья - за 40,7 млн. рублей. В результате победу одержала заявка третьего участника.

Напомним, после реконструкции в Загородном парке появится эко-тропа протяженностью 1200 погонных метров, беговая и велодорожки длиной в 3000 погонных метров, а также детские и спортивные площадки, фонтан, скалодром, скейт-парк и ряд других площадок.

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