Житель Жигулевска разбил камнем чужую «Приору» за долгую парковку на одном месте

Преступнику грозит до 2 лет лишения свободы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске поймали хулигана, который избил камнем чужую «Ладу Приору». Преступником оказался 30-летний безработный мужчина. Как оказалось, ему не понравилось, что авто слишком долго занимает парковочное место. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось несколько дней назад на парковке по улице Репина. Неизвестный повредил машину, принадлежащую 47-летней женщине. Хулиган помял капот и крышу легковушки. Также он разбил лобовое стекло. Орудие преступления – огромный камень – он оставил прямо на авто. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Опросив местных жителей, участковый вышел на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался жилец соседнего дома. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что разбил «Приору» камнем из хулиганских побуждений. Мужчине не понравилось, что авто слишком долго стоит на одном месте. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Хулигану может грозить до 2 лет лишения свободы.