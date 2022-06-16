В Самаре патологоанатома уличили в получении от ритуальщика взятки в 1 млн рублей

Медика по ходатайству следователя отправили под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарского врача-патологоанатома, которого подозревают в продаже данных о покойных, уличили еще в одном преступлении. Правоохранители полагают, что медик получил от 39-летнего представителя ритуального бюро более 1 млн рублей.

- По версии следствия, подозреваемый в период с мая 2018-го по февраль 2021 года получил от ИП взятку. За это он согласился предоставлять данные об умерших в стенах медучреждения, выдавать свидетельства о смерти, а также проводить вскрытия и выдавать тела в заранее согласованные дату и время, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В отношении ритуальщика возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки», а в отношении патологоанатома – по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Врача по ходатайству следователя отправили под арест. Меру пресечения для предпринимателя суд изберет в ближайшее время.