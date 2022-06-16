В Самаре 24 июня на железнодорожном вокзале организуют фотодень для влюбленных

Участие в мероприятии бесплатное Фото: Предоставлено "Комсомолке"

24 июня с 11:00 до 20:00 на железнодорожном вокзале в Самаре пройдет бесплатный фотодень. Принять участие в нем могут влюбленные пары. Мероприятие проходит в рамках подготовки к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Ж/Д вокзал в Самаре в качестве локации торжества выбран не случайно. Он считается самым высоким вокзальным зданием не только в России, но и в Европе. Его высота вместе со шпилем - 101 метр. На 95-метровой высоте здания находится смотровая площадка, а с нее открывается великолепный вид на город. Она будет открыта для фотосессий, как и территории панорамного купола на высоте около 100 метров и атриума с фонтаном.

Принять участие в акции может каждый. Нужна предварительная запись. Она осуществляется по телефону: 846(3038620), в будни с 13:00 до 16:00. Количество мест ограничено. Фотограф должен быть свой.