Самарский университет им. Королева представил VR-интерактив на ПМЭФ-2022

VR-интерактив позволит зрителям больше узнать о редких видах бабочек. Фото: Наталия Орлова

Самарский университет им. Королева в рамках XXV Петербургского международного экономического форума свою новую разработку — VR-интерактив «Эффект бабочки». Любой посетитель мероприятия может ознакомиться с небольшой частью виртуального музея бабочек Поволжья, которые обитают в национальном парке Самарская лука.

VR-разработчиками стали в том числе и студенты самого вуза — Леонид Абакумов и Тимофей Казаркин. Проект был реализован в сотрудничестве с известным режиссером Александром Федотовым. Полная инсталляция включает в себя 3 VR-локации — поляну с бабочками, национальный парк Самарская Лука , а также лабораторию исследователя с коллекцией бабочек.

— Проект реализован при поддержке правительства Самарской области учеными нашего университета. В созданной IT-специалистами виртуальной реальности на данный момент представлено 49 видов бабочек, 42 из которых — редкие и вымирающие виды, занесенные в Красную Книгу, — рассказала заместитель директора Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева Лариса Жердева.