В Самаре по решению суда отреставрируют паровую мельницу Бобермана

Таким здание дошло до наших дней / Фото: УГООКН Самарской области

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Требования были адресованы собственнику ОКН «Паровая мельница М.Л. Бобермана» и касались реставрации здания. Об этом сообщили представители регионального УГООКН.

- Суд обязал собственника объекта разработать и согласовать с управлением научно-проектную документацию и провести противоаварийные и реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия, - отметили в управлении.

Мельница стоит на самарской земле уже более века - она была построена в 1896 году. Возведением объекта занимались купцы А.Г. Курлин и И.Н. Шихобалов. Затем ей начал владеть М.Л. Боберман. Здание пережило пожар и полное восстановление. В 1915 году работу мельницы даже планировали возобновить, однако в 1920 году она оказалась в числе бездействующих. Позднее здесь размещался Ремонтно-механический комбинат № 1.