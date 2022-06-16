Самарские IT-специалисты смогут получать от 100 тысяч рублей

Самарские студенты могут получать более 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские университеты попали в топ ВУЗов с высоким уровнем зарплат для специалистов в сфере IT. Аналитики предоставили данные рейтинга.

По сообщению SuperJob, самые высокие строчки топа заняли университеты, студенты которых стали Нобелевскими лауреатами и победителями крупнейших олимпиад. В 2022 году в рейтинг с высокой зарплатой для специалистов попали сразу три ВУЗа из Самары. Среди них: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (средний размер зарплат составляет 105 тысяч рублей, а средний балл для поступления – 68,6), Самарский государственный технический университет (средняя зарплата – 105 тысяч рублей, средний балл для поступления в прошлом году – 74,6), Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (средняя зарплата – 100 тысяч рублей, средний балл – 81,1).

Отмечают, что неизменным лидером остается Московский физико-технический институт. Средняя зарплата для специалистов, закончивших учебное заведение – 250 тысяч рублей.