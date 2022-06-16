Самарцы не смогут летать на юг России до 24 июня 2022 года

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России продлили запрет на полеты в 11 городов юга и центральной части страны. Жители Самарской области не смогут попасть туда на самолетах до 24 июня 2022 года, сообщили в Росавиации.

Так, временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Как пишет ФАН, пока добраться туда можно только наземным транспортом, к примеру, на поезде.

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Они могут использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Отметим, что, кроме 11 указанных аэровокзалов, все остальные воздушные гавани России работают в обычном режиме.