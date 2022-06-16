Подготовка к строительству детсада на 240 мест стартовала на ул. Воронежской в Самаре

Строительные работы на объекте начнут в июле 2022 года / Фото: администрация Самары

В четверг, 16 июня 2022 года, в Промышленном районе Самары стартовала подготовка к строительству нового детского сада. Его возведут в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе по нацпроекту «Демография». Раньше на этом месте находились незаконные гаражи.

- Детский сад будет рассчитан на 240 мест, в том числе 80 – для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. У каждой группы будет своя прогулочная зона, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Там устанавливают ограждение. Когда территорию оградят забором, рабочие приступят к ее расчистке. Само строительство начнется в июле 2022 года. Специалисты будут трудиться с 7:00 до 20:00. Шумные работы будут проводить только в дневные часы. На объекте планируют задействовать от 38 до 50 человек.

Проект детсада разработала компания «Куйбышевский Промстройпроект». Он прошел госэкспертизу. Планируется, что это будет монолитное трехэтажное здание с подвалом. Его площадь составит 1400 кв. м. В детсаду смонтируют три лифта разной грузоподъемности. По периметру здания установят малые архитектурные формы, обустроят дорожки и площадки. Также подрядчик проведет комплексное озеленение.