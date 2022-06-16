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Происшествия16 июня 2022 16:16

В Самаре обвиняемый по делу о «золотом снеге» предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Алена ПРОВКИНА
Обвиняемый предстанет перед судом

Обвиняемый предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников предстанет перед судом. Историю назвали «делом о золотом снеге».

Прокуратура областного центра утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора предприятия. По данным следствия, за два года с 2019 по 2021 год подсудимый и сотрудники завышали объемы вывезенного снега и отправляли их на незаконные полигоны. Отмечают, что не были выполнены работы по вывозу более 52 тысяч тонн снежных масс.

Сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей. Уголовное дело направили в самарский суд для рассмотрения по существу.