В Самаре обвиняемый по делу о «золотом снеге» предстанет перед судом

Обвиняемый предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников предстанет перед судом. Историю назвали «делом о золотом снеге».

Прокуратура областного центра утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора предприятия. По данным следствия, за два года с 2019 по 2021 год подсудимый и сотрудники завышали объемы вывезенного снега и отправляли их на незаконные полигоны. Отмечают, что не были выполнены работы по вывозу более 52 тысяч тонн снежных масс.

Сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей. Уголовное дело направили в самарский суд для рассмотрения по существу.