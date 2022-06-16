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Общество16 июня 2022 17:09

В Самаре стало известно, кто может застроить высотками Мехзавод

Появился претендент
Алена ПРОВКИНА
Территорию могут застроить высотками

Территорию могут застроить высотками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, кто может заняться комплексным развитием поселка Мехзавод в Красноглинском районе. На территории планируют возвести высотки.

По данным городской администрации, в границах Первого квартала в скором времени начнется преображение. Отмечают, что торги решили признать несостоявшимися. Только два участника подали заявки, но один из них не явился на аукцион.

Договор могут заключить с СМПФ «ЭЛФИ». Для этого компании необходимо уведомить о своих намерениях и подписать документы в течение 30 дней.