В Самаре стало известно, кто может застроить высотками Мехзавод

Территорию могут застроить высотками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, кто может заняться комплексным развитием поселка Мехзавод в Красноглинском районе. На территории планируют возвести высотки.

По данным городской администрации, в границах Первого квартала в скором времени начнется преображение. Отмечают, что торги решили признать несостоявшимися. Только два участника подали заявки, но один из них не явился на аукцион.

Договор могут заключить с СМПФ «ЭЛФИ». Для этого компании необходимо уведомить о своих намерениях и подписать документы в течение 30 дней.