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Общество17 июня 2022 5:41

Самарская область вошла в пятерку турмаршрутов, представленных на ПМЭФ-2022

Делегация региона показала новый проект
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В первый день туристам предлагают отправиться в Сызрань и Тольятти

В первый день туристам предлагают отправиться в Сызрань и Тольятти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область представила туристический маршрут «Жигулевские выходные» на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он вошел в первую пятерку маршрутов.

Отмечают, что на форуме Ростуризм представил 5 направлений нового проекта. Самарский маршрут – это четырехдневное путешествие по региону. Эксперты подчеркивают, что интерес к 63 региону возрастает, а по итогам прошлого года область вошла топ-10 национального туристического рейтинга.

- Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для того, чтобы самарский край становился более привлекательным для туристов, - подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

Новый проект Ростуризма разрабатывался совместно с регионами и бизнесом. В маршрутах продумали все – логистику, отели и программу.