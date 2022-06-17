В Самаре на бок перевернулся автомобиль в Промышленном районе

Автомобиль перевернулся на бок. Фото: Евгения Васина

В Самаре легковой автомобиль перевернулся на бок в Промышленном районе утром в пятницу, 17 июня 2022 года. Машина сотрудников полиции прибыла на место происшествия.

Как сообщили «КП-Самара», автомобиль перевернулся на пересечении улиц Солнечной и 22-го Партсъезда. По предварительной информации, с места аварии эвакуатор увез еще один автомобиль красного цвета. Перевернутый автомобиль затрудняет движение на перекрестке.

О причинах аварии и пострадавших пока неизвестно. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.