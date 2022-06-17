Житель Самарской области нашел в соленой кильке мерзкое существо

Пробовать на вкус кильку и бонус к ней самарец не стал / Фото: vk.com/vk.chapaevskfish

Житель Самарской области обнаружил неожиданную находку. В банке с соленой килькой ему попалось омерзительное существо. Оно похоже на головастика и покрыто пупырышками. Фото маленького монстра появилось в группе «Рыбаки Чапаевска и области» накануне, 16 июня 2022 года.

— Подскажите, что за рыба попалась с килькой соленой? — написал автор снимка в соцсети.

Комментаторы предположили, что это может быть рыба семейства бычковых — пуголовка. В длину она достигает от 3,4 до 15 см. Как правило, обитает в пресных и солоноватых водах. Распространена в бассейнах Черного, Азовского и Каспийского морей. Одна из разновидностей бычка — звездчатая пуголовка — встречается в Куйбышевском, Саратовском и Горьковском водохранилищах.

В интернете полно постов, что эта рыбка попадается в банках с соленой килькой. И хотя она не несет никакого вреда, многие предпочитают не употреблять ее в еду. Ведь внешность у такого существа довольно отталкивающая. Самарец, что приобрел кильку с сюрпризом, тоже не стал пробовать свою покупку и просто все выбросил.