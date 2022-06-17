Мужчина обгорел внутри емкости для воды на дачах под Тольятти

Из емкости мужчину с помощью альпинистского снаряжения доставали спасатели / Фото: ПСС Самарской области

В четверг, 16 июня 2022 года, в СНТ «Электрон» села Ермаково Ставропольского района произошло ЧП. Там внутри емкости для воды едва не сгорел мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- Мужчина проводил работы внутри емкости. В какой-то момент произошла вспышка паров горючих материалов. В результате мужчина получил ожоги, - отметили в ведомстве.

Чтобы достать пострадавшего из емкости, понадобилась помощь спасателей. На место выезжали сотрудники ПСО Тольятти. Им пришлось использовать альпинистское снаряжение. Они благополучно вытащили мужчину наружу и спустили его на землю с высоты пяти метров. Примерно в 21 час пострадавшего передали врачам скорой помощи. Его госпитализировали в одну из ближайших больниц.