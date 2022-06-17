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Происшествия17 июня 2022 7:37

Скоростная электричка «Ласточка» насмерть сбила женщину в Самаре 17 июня 2022 года

Личность погибшей пока не установлена
Анастасия ФИЛАТОВА
ЧП произошло утром на станции Яблочная / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

ЧП произошло утром на станции Яблочная / Фото: Средневолжское ЛУ МВД на транспорте

Ранним утром в пятницу, 17 июня 2022 года, на железной дороге в Самаре произошло ЧП. Примерно в 7:30 на 12 км перегона Средневолжская — Козелковская скоростной электропоезд насмерть сбил женщину.

— Все случилось в районе платформы Яблочная. По предварительным данным, женщина перебегала ж/д пути по оборудованному пешеходному переходу, — сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД на транспорте.

Машинист поезда заметил женщину и стал подавать ей звуковые сигналы. Также он начал экстренно тормозить, однако избежать столкновения не удалось. Пешеход получила смертельные травмы. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.