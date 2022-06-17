IKEA закрывает самарские магазины в июне 2022 года

Магазины полностью уходят с российского рынка Фото: Яна ГУСАРОВА

В Самаре и по всей стране шведские магазины IKEA прекращают свою работу. Компания уходит с российского рынка в июне 2022 года.

Легендарный мебельный магазин принял решение прекратить вести бизнес в России. Поставки остановятся, а заводы планируют продать. Многие жители надеялись, что магазин сможет остаться в стране. Но, к сожалению, чуда не случилось. 15 июня 2022 года представители IKEA сообщили, что компания сократит бизнес и уволит часть сотрудников.

Продажи в розницу пока «на паузе». Торговые центры «Мега», принадлежащие компании, продолжат работу. Товары на складах распродадут.