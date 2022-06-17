В Самаре полицейские накрыли деятельность казино

Полиция задержала организатора. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники полиции накрыли нелегальный игровой клуб. Владельцы заведения предоставляли помещение для азартных игр.

Правоохранителям сообщили, что на территории областного центра действует незаконное казино. Полицейские задержали предполагаемого организатора. Из клуба изъяли более 30 единиц компьютерного оборудования, благодаря которому посетители выходили в сеть и проводили азартные игры, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело. Мужчину ждет штраф размером до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.