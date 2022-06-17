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Общество17 июня 2022 10:32

Самарцы выступили против строительства высоток на ул. Революционной

Горожане планируют направить обращение Елене Лапушкиной
Анастасия ФИЛАТОВА
Многоэтажные дома хотят построить на месте старых двухэтажек

Многоэтажные дома хотят построить на месте старых двухэтажек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары выступили против строительства новых высоток в Октябрьском районе. Речь идет о квартале в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда. Горожане готовят обращение к главе областной столицы Елене Лапушкиной и депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

Застройкой данной территории планирует заняться ООО «СЗ «Самара-Еврострой». Компания уже подготовила документацию по планировке и межеванию площадки. Проект предполагает демонтаж 11 ветхих двухэтажек и строительство на их месте домов высотой до 97,5 м (это около 32 этажей).

В планах застройщика также возвести начальную школу на 150 мест с детсадом на 80 мест, детскую поликлинику на 450 посещений в смену, учреждение допобразования на 78 мест, а также обустроить подземные гаражи и парковку.

По словам местных жителей, на участках, где планируется построить соцобъекты, находится охранная зона теплосетей и кабельная линия электроснабжения. Согласно действующим нормам, размещать там какие-либо здания запрещено. Кроме того, самарцев не устраивает вместительность будущих школы и детского сада. По их мнению, число мест, которое указал застройщик, недостаточно для удовлетворения потребностей района.

Самарцы хотят попросить Елену Лапушкину отменить публичные слушания по проекту и не утверждать предложенную документацию.