Самарцы выступили против строительства высоток на ул. Революционной

Многоэтажные дома хотят построить на месте старых двухэтажек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары выступили против строительства новых высоток в Октябрьском районе. Речь идет о квартале в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда. Горожане готовят обращение к главе областной столицы Елене Лапушкиной и депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

Застройкой данной территории планирует заняться ООО «СЗ «Самара-Еврострой». Компания уже подготовила документацию по планировке и межеванию площадки. Проект предполагает демонтаж 11 ветхих двухэтажек и строительство на их месте домов высотой до 97,5 м (это около 32 этажей).

В планах застройщика также возвести начальную школу на 150 мест с детсадом на 80 мест, детскую поликлинику на 450 посещений в смену, учреждение допобразования на 78 мест, а также обустроить подземные гаражи и парковку.

По словам местных жителей, на участках, где планируется построить соцобъекты, находится охранная зона теплосетей и кабельная линия электроснабжения. Согласно действующим нормам, размещать там какие-либо здания запрещено. Кроме того, самарцев не устраивает вместительность будущих школы и детского сада. По их мнению, число мест, которое указал застройщик, недостаточно для удовлетворения потребностей района.

Самарцы хотят попросить Елену Лапушкину отменить публичные слушания по проекту и не утверждать предложенную документацию.