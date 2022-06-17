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Общество17 июня 2022 11:17

Магазин спорттоваров «Декатлон» закроется в Самаре 26 июня 2022 года

Компания решила временно приостановить продажи
Анастасия ФИЛАТОВА
"Декатлон" временно закроется из-за проблем с поставками товаров

"Декатлон" временно закроется из-за проблем с поставками товаров

Фото: Google. Карты.

В Самаре закроют один из крупнейших спортивных магазинов - «Декатлон». Последним днем его работы станет следующее воскресенье, 26 июня 2022 года. Информация об этом размещена на официальном сайте сети.

- Из-за внешних условий мы не можем обеспечить поставки товаров. Поэтому мы временно приостанавливаем продажи в наших магазинах, в том числе в интернет-магазине, - говорится в сообщении.

Сделать заказы в интернет-магазине «Декатлон» можно будет до 22:00 26 июня 2022 года. После приостановки деятельности торговая точка в Самаре будет работать только на возврат товаров. Сделать это можно будет до 10 июля 2022 года.