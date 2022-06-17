В Самаре около многоэтажных домов появились деревянные туалеты

Первый подобный объект появился на улице Свободы / Фото: ООО "РКС-Самара"

Самарские коммунальщики решили кардинально бороться с клиентами - любителями засорять канализацию. Для этого они установили во дворах многоквартирных домов непривычные для мегаполиса объекты. Подробности сообщили в ООО «РКС-Самара».

Около самарских многоэтажек появились деревянные туалеты. Надпись на них гласит, что сортиры установлены специально для тех, кто привык засорять унитазы и раковины в своих квартирах. Первый подобный объект был установлен около домов №154-156 по улице Свободы. По словам коммунальщиков, адрес был выбран не случайно.

- Терпение закончилось. По этому адресу бригады выезжали в 2021 году 12 раз, в 2022 – 5 раз. И для них – для тех, кто засоряет раковину, унитаз, ванну – работники «РКС-Самара» привезли во двор деревянный туалет типа «сортир», - рассказали в ООО «РКС-Самара».

Помимо туалета, двор «украсили» плакаты с напоминанием о правилах пользования канализацией. А под табличкой можно заметить улов, который был собран из одного подъезда за два дня. В него вошли салфетки, тряпки, целлофановый пакет.

Рядом с табличками можно заметить "улов" коммунальщиков / Фото: ООО "РКС-Самара"

Правда, жильцы не спешили воспользоваться установленным сортиром. По признанию коммунальщиков, они наблюдали все действо из окон своих квартир.

В данный момент деревянный туалет отправился по адресам других домов-нарушителей.