Самарец показал с воздуха строительство надземного перехода на Московском шоссе в июне 2022

Постройка выглядит довольно монументально Фото: скриншот с видео

В Самаре на Московском шоссе продолжается строительство первого надземного пешеходного перехода. Конструкцию возводят в районе поселка Мехзавод. Местный видеоблогер показал с воздуха, как продвигаются работы в июне 2022 года.

Строительство одновременно идет по обеим сторонам магистрали. Рабочие возводят бетонные опоры будущего пешеходного путепровода. Выглядят они довольно монументально. Местные жители даже шутят: не получится ли там случайно 44-этажный дом.

Напомним, надземный переход возводит компания «СамараТрансСтрой». Его длина составит 121 м, а ширина пешеходной зоны — 4,25 м. Это будет крытый путепровод с опорой посередине. Ее установят на разделительной полосе Московского шоссе. Для удобства маломобильных граждан объект оснастят лифтами и кнопками вызова специалистов. По контракту все работы должны быть завершены к 1 октября 2022 года.