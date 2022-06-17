Самарец перевел на свой счет через чужие телефоны 50 тысяч рублей

Злоумышленника будут судить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний житель Самары отправится под суд за кражи с банковского счета. Мужчину обвиняют сразу в семи эпизодах преступления. Информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Самары.

По версии следствия, самарец подходил к незнакомым людям и просил у них сотовые, чтобы «позвонить». Добродушные люди выручали мужчину, а тот, вместо звонка, переводил деньги с их банковских счетов на свою карту. После этого он возвращал телефоны владельцам и исчезал из поля зрения. Таким способом с октября по ноябрь прошлого года мужчина обогатился на 50 тысяч рублей.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета» ). В настоящий момент расследование завершено. Теперь судьбу мужчины будет решать суд.