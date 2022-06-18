Самарцев удивил НЛО в небе над Московским шоссе

Странные объекты летели клином / Фото: Ольга Пахомова / Подслушано Самара

Вечером в пятницу, 17 июня 2022 года, жители Самары заметили в небе странный летящий объект. Он выглядел как широкая белая полоса. Горожане засняли его в районе Московского шоссе и сразу окрестили НЛО.

— Конденсационный след очень короткий и широкий. Видно, что источников следа 6 или более. Они летят клином, но самолетов не видно, — комментируют самарцы.

Интернет-пользователи сразу стали выдвигать версии того, что это может быть. Кто-то уверен, что над городом распыляют какую-то заразу, кто-то считает, что это был метеорит или старый спутник.

Однако самые глазастые и начитанные сразу определили, что над Самарой пролетели «Русские Витязи» - авиационная группа высшего пилотажа ВВС России. Как пишет «КП-Оренбург», вчера они выступали в соседнем регионе — Оренбургской области. Летчики-ассы продемонстрировали свое мастерство на маневренных истребителях Су-35С. После этого они полетели обратно на свою базу. Вероятно, путь их пролегал как раз через Самару.