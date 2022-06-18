Новый «Бэтмен» добрался до кинотеатров Самарской области

Самарцы смогут увидеть на больших экранах долгожданную новинку / Фото: vk.com/zoomcinema_smr

До Самарской области добралась долгожданная кинопремьера. В кинотеатрах региона начали показывать «санкционный» фильм «Бэтмен» (16+).

Премьера картины должна была состояться еще 2 марта 2022 года. Однако за день до этого студия Warner bros заявила, что приостанавливает свою работу на российском рынке. Некоторые жители России даже ездили в соседние страны, чтобы посмотреть новую главу о борьбе Бэтмена с преступностью в Готэме.

Летом часть кинотеатров России все-таки решила выпустить в прокат этот фильм. В среду, 16 июня 2022 года, самарский Zoom Cinema, который находится в ТРК «Эль Рио», сообщил в соцсетях о запуске картины:

- Он так долго прятался в ночи, что тьма давно стала его домом. А мы все тоже немало его ждали! И наконец, он появился на экранах ZoomCinema. Встречайте - «Бэтмен» во всей красе.

Также голливудский боевик теперь можно посмотреть на больших экранах в Сызрани (Q-CINEMA) и в Жигулевске (СИНЕМА 5). Стоимость билетов варьируется от 150 до 340 рублей.