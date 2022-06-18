Литературные автобусы появились в Самарской области в июне 2022 года

Пассажирам доступны около 300 книг из коллекции универсальной научной библиотеки

В Самарской области появились литературные автобусы и маршрутки. Виртуальными книжными полками укомплектовали салоны городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов. Теперь пассажиры могут отсканировать QR-код и перейти на сайт Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Электронные книги (всего около 300) доступны в автобусах № 126 «Самара — Кинель», № 266 «Железнодорожный вокзал — Юнгородок» и в других. Всего в маршрутах размещено более тысячи постеров QR-кодами. Пассажиры могут с помощью них попасть на портал библиотеки, где представлена коллекция из трех разделов: русская и зарубежная классика, а также произведения самарских авторов.

Отметим, литературные автобусы запустили в рамках второго этапа просветительского проекта «Ехать и читать!». Его инициаторами стали универсальная научная библиотека и областная организация молодых литераторов. Поддержку оказывают власти региона. Первый литературный транспорт появился в регионе в сентябре 2020 года. Тогда виртуальными книжными полками оснастили 132 вагона электропоездов. Планируется, что количество подобных маршрутов и перечень изданий со временем будут увеличены.