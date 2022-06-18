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Общество18 июня 2022 10:41

Литературные автобусы появились в Самарской области в июне 2022 года

Салоны нескольких маршрутов оснастили виртуальными книжными полками
Анастасия ФИЛАТОВА
Пассажирам доступны около 300 книг из коллекции универсальной научной библиотеки

Пассажирам доступны около 300 книг из коллекции универсальной научной библиотеки

В Самарской области появились литературные автобусы и маршрутки. Виртуальными книжными полками укомплектовали салоны городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов. Теперь пассажиры могут отсканировать QR-код и перейти на сайт Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Электронные книги (всего около 300) доступны в автобусах № 126 «Самара — Кинель», № 266 «Железнодорожный вокзал — Юнгородок» и в других. Всего в маршрутах размещено более тысячи постеров QR-кодами. Пассажиры могут с помощью них попасть на портал библиотеки, где представлена коллекция из трех разделов: русская и зарубежная классика, а также произведения самарских авторов.

Отметим, литературные автобусы запустили в рамках второго этапа просветительского проекта «Ехать и читать!». Его инициаторами стали универсальная научная библиотека и областная организация молодых литераторов. Поддержку оказывают власти региона. Первый литературный транспорт появился в регионе в сентябре 2020 года. Тогда виртуальными книжными полками оснастили 132 вагона электропоездов. Планируется, что количество подобных маршрутов и перечень изданий со временем будут увеличены.