Три школы построят в Самарской области в рамках ГЧП к концу 2023 года

Правительство Самарской области подписало концессионное соглашение с ООО "ПроШкола"

В Самарской области к концу 2023 года построят три новые школы. Они появятся в двух микрорайонах Самары — в Крутых Ключах и Волгаре, а также в 18-м квартале Автозаводского района Тольятти.

Новые учебные заведения возведут в рамках государственно-частного партнерства. Правительство Самарской области заключило концессионное соглашение с ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ.РФ) накануне, 17 июня, на площадке ПМЭФ-2022. Подписи под документом поставили первый вице-губернатор Виктор Кудряшов и гендиректор, член совета директоров компании Алиса Денисова.

— Все школы значительно улучшат ситуацию с инфраструктурой в новых, густонаселенных районах Самары и Тольятти. Мы активно занимаемся подготовкой участков, заканчиваем освобождать их от инженерных сетей и различных объектов. Уверен, строительство начнется уже в ближайшее время, — отметил Виктор Кудряшов.

Планируется, что в 14-м квартале Волгаря возведут школу на 1100 мест, в Крутых Ключах — на 550 мест, а в Тольятти — на 675. Общая стоимость строительства составит около 3,6 млрд рублей.