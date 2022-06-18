Еще 56 человек заболели коронавирусом в Самарской области 18 июня 2022 года

Общее число случаев заражения превысило 385 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В субботу, 18 июня 2022 года, диагноз подтвердился у 56 человек. Общее число случаев заражения достигло 385 277, сообщает оперштаб.

Больше половины новых больных нашли в Самаре. Здесь инфекцию подхватили 33 жителя. В Сызрани прибавилось 5 ковид-больных, в Красноярском районе — 4, в Новокуйбышевске — 3, в Хворостянском и Безенчукском районах — по 2. Всего по одному зараженному выявили в Тольятти, Жигулевске, Октябрьске, Приволжском, Волжском, Борском и Ставропольском районах.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 33 человека. Еще 74 пациента успешно закончили лечение. За все время победить КВИ смогли 376 797 жителей региона.

Есть и плохие новости. Умерли двое больных. Всего с начала пандемии в губернии скончался 7 891 человек.