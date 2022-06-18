Глава Минпросвещения РФ оценил достижения Самарской области в сфере образования

Министр поделился мнением о развитии системы образования в СО на ПМЭФ-2022 / Фото: vk.com/minprosvet

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов оценил систему образования в Самарской области. По его словам, регион активно развивается и показывает отличные результаты в этой сфере. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

— В Самарской области ведется динамичное строительство школ. Я был там и вместе с губернатором осмотрел объекты. Также в регионе идет программа капитального ремонта. Никаких сбоев нет, — отметил Сергей Кравцов.

По чиновника, Минпросвещения оказывает поддержку Самарскому социально-педагогическому университету — в рамках проекта «Учитель будущего России». Также Сергей Кравцов отметил наличие в регионе технопарков и кванториумов, а еще оценил обеспечение учебных заведений современным оборудованием.