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Общество18 июня 2022 15:36

Глава Минпросвещения РФ оценил достижения Самарской области в сфере образования

Сергей Кравцов заявил, что регион показывает отличные результаты
Илона МАЙСКАЯ
Министр поделился мнением о развитии системы образования в СО на ПМЭФ-2022 / Фото: vk.com/minprosvet

Министр поделился мнением о развитии системы образования в СО на ПМЭФ-2022 / Фото: vk.com/minprosvet

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов оценил систему образования в Самарской области. По его словам, регион активно развивается и показывает отличные результаты в этой сфере. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

— В Самарской области ведется динамичное строительство школ. Я был там и вместе с губернатором осмотрел объекты. Также в регионе идет программа капитального ремонта. Никаких сбоев нет, — отметил Сергей Кравцов.

По чиновника, Минпросвещения оказывает поддержку Самарскому социально-педагогическому университету — в рамках проекта «Учитель будущего России». Также Сергей Кравцов отметил наличие в регионе технопарков и кванториумов, а еще оценил обеспечение учебных заведений современным оборудованием.